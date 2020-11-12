شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تقني يُحذر من حملة لاختراق حسابات الطلاب والمعلمين بـ «مايكروسوفت تيمز» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذّر عبدالله السبع المحرر التقني لصحيفة “إندبندنت عربية” من انتشارحملة اختراقات وتصيد تستهدف الطلاب والمعلمين المستخدمين لتطبيق “مايكروسوفت تيمز”.
وقال “السبع” عبر تغريدة من حسابه الشخصي على موقع تويتر، إن الاختراق يبدأ بوجود تنبيه للمستخدم يطلب منه تحديث التطبيق، وبعد الضغط على رابط التحديث يقوم الجهاز بتحميل نسخة ثانية من التطبيق، وعن طريقها يتم الوصول لبيانات حساسة تخص الجهاز وتُمكّن من اختراق جهازك بسهولة.
وأشار المحرر التقني إلى ضرورة الإلتزام بالتحديثات الواردة من المصادر الرسمية وعدم الولوج إلى أي مصادر غير رسمية قد تحاول العبث بالجهاز.
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