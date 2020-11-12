خبر سار للسعوديين بشأن لقاح كورونا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري، مساء اليوم الأربعاء، لقناة السعودية.

وأكد عسيري أن المملكة ستصل إلى سلة لقاحات معتمدة عالميا، مضيفا "كل اللقاحات الرئيسة التي وصلت إلى المراحل النهائية هي داخلة في هذه السلة".

وأضاف "المملكة وقعت فعليا عقد مع هذا التجمع للحصول على أى لقاح ينجح في الاختبارات النهائية".

ومضى المسؤول السعودي : "هناك أيضا مسار آخر، وهو التعاقد المباشر بين المملكة والشركات الواعدة التي وصلت لقاحاتها إلى مستوى آمن ومتقدم من التجارب الإكلينيكية".

وتابع "نحن في هذا المسار سنكون من أوائل الدول سواء في مجموعة العشرين أو على مستوى العالم التي سنحصل على كميات جيدة من لقاح آمن وفعال".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 14 وفاة و394 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 421 مريضا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 351.849، منها 5.590 وفاة، و338.702 حالة تعاف.

وشهد العالم مؤخرا التوصل إلى نتائج واعدة بشأن لقاحات آمنة للحماية من فيروس كورونا.

وتم تطوير أول لقاح في العالم "سبوتنيك - V" في روسيا من قبل متخصصين من وزارة الدفاع بالتعاون مع مركز غامالي. حيث تم تسجيل اللقاح في 11 أغسطس/آب.

وأمس الأول (الإثنين)، أعلنت شركة فايزر للأدوية الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الشركتان إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحتا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.