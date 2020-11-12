الملك سلمان: تمكنا من تقليل الأثر الاقتصادي والصحي لأزمة كورونا

وقال العاهل السعودي خلال اتصال مرئي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، لقد أثمرت جهود بلادكم في التصدي المبكر للحد من آثار الجائحة، وهو ما ساهم في تدني انتشار العدوى وانخفاض أعداد الحالات الحرجة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف العاهل السعودي إنه "في سبيل تخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، سارعت المملكة لتقديم مبادرات حكومية للقطاع الخاص، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

ولفت إلى أن المبادرات "شملت أكثر من ( 218 ) مليار ريال ، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ ( 47 ) مليار ريال".

وتابع "لقد سعينا من خلال إدارة الجائحة إلى استمرار الأعمال وموازنة الأثر الاقتصادي والصحي والاجتماعي ، وسنواصل التقييم المستمر، حتى انتهاء الجائحة".

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 394 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 351 ألفا و849 حالة؛ من بينها 7 آلاف و557 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.