لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.. وزير الداخلية الإماراتي يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بعد

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللقاء الذي تم عن بعد، يأتي ضمن جهود تفعيل "الاتفاقية الإبراهيمية"، أي اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي.

وناقش سيف بن زايد مع أمير أوحانا خلال اللقاء برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين، من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة والقطاعات الخاصة والعامة، إلى جانب مشاريع تكنولوجيا ابتكارية وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وآخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

وأكد الجانبان، الإماراتي والإسرائيلي، ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي في الدولتين، من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعي البلدين، واتفقا على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة تمهيدا لإطلاقها في المستقبل.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن برعاية أمريكية.