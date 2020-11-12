الملك سلمان: السعودية تؤكد خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي

ودعا العاهل السعودي خلال اتصال مرئي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، "المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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