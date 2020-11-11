شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: «البسوا ولبسوا عيالكم في الليل»..انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو “تسميات” عبدالعزيز بن محمد الحصيني انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على 7 مناطق بالمملكة تدريجيًا، حيث أشار إلىتسرب هواء بارد وهو السبب في انخفاض درجات الحرارة بمقدار 4 إلى 6 درجات مئوية.
وقال “الحصيني” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: إن بداية الانخفاض ستكونعلى المنطقة الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل ومن يوم الجمعة على القصيم فالرياض فالشرقية مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل النقيض”.
وتابع الباحث في علوم الطقس موضحًا: “النفيض هو السحب المنخفضة التي تتحرك مع الهواء البسوا ولبسوا عيالكم في الليل في الأماكن المكشوفة متوقع بإذن الله -يوم الخميس 1442/3/26هـ وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والكويت والقصيم والشرقية والصمان والباحة وعسير وجازان”.
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