شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: «البسوا ولبسوا عيالكم في الليل»..انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو “تسميات” عبدالعزيز بن محمد الحصيني انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على 7 مناطق بالمملكة تدريجيًا، حيث أشار إلىتسرب هواء بارد وهو السبب في انخفاض درجات الحرارة بمقدار 4 إلى 6 درجات مئوية.

وقال “الحصيني” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: إن بداية الانخفاض ستكونعلى المنطقة الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل ومن يوم الجمعة على القصيم فالرياض فالشرقية مع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل النقيض”.

وتابع الباحث في علوم الطقس موضحًا: “النفيض هو السحب المنخفضة التي تتحرك مع الهواء البسوا ولبسوا عيالكم في الليل في الأماكن المكشوفة متوقع بإذن الله -يوم الخميس 1442/3/26هـ وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والكويت والقصيم والشرقية والصمان والباحة وعسير وجازان”.