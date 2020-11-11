ضبط 10 مخالفين بحوزتهم 22.8 طنا من الحطب المحلي بالرياض (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي مساء الأربعاء ضبط 10 مخالفين بحوزتهم (22.8) طناً من الحطب المحلي المعد للبيع. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط المخالفين بحي الجنادرية في مدينة الرياض.

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