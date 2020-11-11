بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوجه 5 نصائح لمنع انتشار «فيروس كورونا» مع دخول الشتاء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحرص على عدم انتقال العدوى بفيروس كورونا في فصل الشتاء ودخول الأجواء الباردة مهم للغاية، مشيرًا إلى زيادة الحرص على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية عما كانت عليه في فصل الصيف.
وقال “العبدالعالي” عبر حساب المتحدث الرسمي للوزارة بموقع تويتر: “مع دخول فترة الشتاء من المهم الحرص دائمًا على اتباع العوامل التي تساهم في عدم انتقال فيروس كورونا بإذن الله. وهي كالتالي: (تهوية المكان جيداً – ترك مسافة آمنة – لبس الكمامة – غسل اليدين أو التعقيم – عدم البقاء بالأماكن فترة زمنية طويلة).
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