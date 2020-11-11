شكرا لقرائتكم خبر عن «وميض لحظي» يصيب اثنين من العاملين داخل مطعم بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض مساء اليوم، حادثاً عرضياً لتسرب غاز في مطعم بحي صلاح الدين نتج عنه (وميض لحظي).
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحادث تسبب في إصابة شخصين من العاملين في الموقع ، وحالتهما – ولله الحمد- مستقرة.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها الأضرار التي خلفها الوميض اللحظي وجهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر «وميض لحظي» يصيب اثنين من العاملين داخل مطعم بالرياض (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.