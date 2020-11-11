شكرا لقرائتكم خبر عن «وميض لحظي» يصيب اثنين من العاملين داخل مطعم بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض مساء اليوم، حادثاً عرضياً لتسرب غاز في مطعم بحي صلاح الدين نتج عنه (وميض لحظي).

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن الحادث تسبب في إصابة شخصين من العاملين في الموقع ، وحالتهما – ولله الحمد- مستقرة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها الأضرار التي خلفها الوميض اللحظي وجهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحادث.