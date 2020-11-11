التحالف العربي يعلن اعتراض زورقين مفخخين في البحر الأحمر

وقال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبين العميد المالكي أن "المليشيا الحوثية الإرهابية" تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، مضيفا أن
في ذلك انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.
وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه "المليشيا الإرهابية" وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
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