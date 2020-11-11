نصرالله: أشعر بالفرح لـ"سقوط" ترامب لهذه الأسباب

وأشار نصرالله إلى الأسباب التي تجعله يشعر بالفرح بسبب خسارة الرئيس الأمريكي للانتخابات، وأول هذه الأسباب هي "جريمته الوقحة" بحق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
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وقال نصرالله: "ميزة حكومة ترامب أنها قدمت الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية من قتل وفساد وعنجهية وإجرام"، بحق شعوب العالم، وأن حكومة ترامب "هي الأكثر إجراما وعنجهية وعتوا".
وأكد نصرالله أن الأولوية الوحيدة للحكومات الأمريكية هي "حماية إسرائيل" والحفاظ على "تفوقها العسكري"، بحسب "الميادين".
وحول نتائج الانتخابات الأمريكية، بين نصرالله أنها لن تغير شيئا في المنطقة "فكلهم يتسابقون لحماية إسرائيل"، معتبرا أن ما جرى في الانتخابات الأمريكية هو فضيحة للديمقراطية الأمريكية وللحزب الجمهوري، وأنه بعد هذه الانتخابات "لا ينظرن علينا أحد بالديمقراطية الأمريكية" لا داخل أمريكا ولا خارجها.
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