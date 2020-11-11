نصرالله يلمح إلى "عمل ما" في لبنان أو الجولان ويؤكد قدرته على منع إسرائيل من استخراج النفط

وأشار حسن نصرالله، في تصريحاته التي نقلتها موقع قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، إلى أنه "جرى الحديث خلال المناورة الإسرائيلية الأخيرة عن جاهزية إسرائيلية لعمل ما في لبنان أو الجولان".

© AP Photo / Bilal Hussein

واعتبر نصرالله أن "إسرائيل أيضا تحتاج إلى النفط والغاز وإذا أرادت منعنا من استخراج ثرواتنا فنحن نستطيع منعها أيضا".

وأكد نصرالله إلى أن إسرائيل تشعر "بقلق كبير"، لكنها تدرك أن يدها ليست مبسوطة في لبنان بسبب معادلة "جيش شعب مقاومة".

وحذر نصرالله في تصريحاته بوجوب الحطة الشديدة خلال الشهرين القادمين، وأن على "محور المقاومة" أن يكون على جهوزية عالية، "لرد الصاع صاعين بحال أي حماقة أمريكية أو إسرائيلية".

Advertisements

وربط نصرالله بين إقالة الرئيس ترامب لوزير الدفاع الأمريكي وبين وجود خطوات داخل أمريكا وخارجها، منوها إلى أن "شخص مثل ترامب كل الأمور محتملة فيما تبقى من ولايته".

ونوه نصرالله إلى أن كل الحروب "أثبتت أن سلاح الجو وحده غير قادر على حسم المعركة وإنجاز انتصار"، مشيرا إلى وجود "أزمة جاهزية" لدى الجيش الإسرائيلي، وأن إسرائيل قد انتقلت من موقف الهجوم إلى موقف الدفاع.