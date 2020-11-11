القاهرة - سبوتنيك. وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي اليوم بالعاصمة التونسية: "المشاركون في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري".
© REUTERS / POOL
وتابعت "الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهرا".
وأوضحت أن المناقشات في تونس كانت بناءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.
وكانت قد انطلقت، يوم الإثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية بمشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أكد الأخير، أن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا و "ليبيًا ليبيًا" بعيدا عن التدخلات الخارجية.
واجتمع الفرقاء الليبيون في عدة جولات حوارية في المغرب ومصر وسويسرا، أدت إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافقات منها إقرار وقف إطلاق النار وتحديد طبيعة النظام السياسي والدستور الليبي القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأطراف الليبية في تونس تتفق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مدة لا تزيد على 18 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.