الأطراف الليبية في تونس تتفق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مدة لا تزيد على 18 شهرا

القاهرة - سبوتنيك. وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي اليوم بالعاصمة التونسية: "المشاركون في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري".

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وتابعت "الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهرا".

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وأوضحت أن المناقشات في تونس كانت بناءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.

وكانت قد انطلقت، يوم الإثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية بمشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أكد الأخير، أن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا و "ليبيًا ليبيًا" بعيدا عن التدخلات الخارجية.

واجتمع الفرقاء الليبيون في عدة جولات حوارية في المغرب ومصر وسويسرا، أدت إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافقات منها إقرار وقف إطلاق النار وتحديد طبيعة النظام السياسي والدستور الليبي القادم.