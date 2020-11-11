وجاء تصريح ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يجري زيارة رسمية إلى اليونان، بحسب "فرانس برس".
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وأضاف المسؤول اليوناني أنه "في منطقتنا المضطربة" مصر واليونان "مثّلتا نموذجا للسلام والتعاون عبر اتفاق 6 آب/أغسطس حول التحديد الجزئي للمناطق البحرية".
وشدد أن البلدان ينويان "مواصلة النقاشات حول توسيع هذا الاتفاق".
من جهته اعتبر الرئيس السيسي أن الاتفاق اليوناني المصري يمثل "خطوة مهمة" في العلاقة الثنائية المبنية على "القانون الدولي".
ويُعتبر الاتفاق الموقع في 6 آب/ أغسطس، والذي أثار غضب أنقرة، بمثابة رد على الاتفاق التركي الليبي الموقع نهاية 2019 والذي يمنح أنقرة جزءا واسعا من المجال البحري شرق المتوسط يحتمل أن يحوي احتياطات كبيرة للطاقة.
ونشرت أنقرة عدة مرات خلال آب/ أغسطس سفينة استكشاف في منطقة تطالب بها أثينا قبالة جزيرة كاستيلوريزو التابعة لها قرب سواحل تركيا الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليونان: المتوسط يمكن أن يصبح بحرا لتوحيد الشعوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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