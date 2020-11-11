القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة مَقبنَة غربي تَعِز، تركزت في مناطق قَهبان وقرية المزاندة في عزلة اليمن، تمكن خلالها من استعادة السيطرة على تبتي الخزان وحامد".
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يأتي ذلك، عقب أيام من إعلان الجيش اليمني، الأحد، "مقتل مالا يقل عن 15 من عناصر "الحوثيين" بينهم قيادات ميدانية خلال هجوم شنه على مواقع تتمركز فيها الجماعة بمنطقة قَهبان في مديرية مَقبَنة غربي تَعِز".
في السياق، قال الجيش اليمني إن "قواته ألحقت خسائر بجماعة الحوثيين، خلال معارك في محافظة الجَوف الحدودية مع السعودية".
وأفاد موقع الجيش "26 سبتمبر"، بأن "المعارك تركزت في دحيضة والتبة الحمراء وقرن السعراء، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسروه خلال الأيام الماضية في جبهات بِير المرَازِيق شرقي الجَوف".
ووفقاً للجيش اليمني، "تكبد الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال المعارك".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن السيطرة على مرتفعات غربي تعز وتكبيد "أنصار الله" خسائر في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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