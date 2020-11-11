تكليف سلمان بن حمد رئيساً لمجلس وزراء البحرين

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء. وقالت وكالة أنباء البحرين اليوم الأربعاء، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، أصدر أمراً ملكياً رقم (44) لسنة 2020، بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء.

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