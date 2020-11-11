شاهد..«الصحة» تزف بشرى سارة : المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد د. عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف خلال لقاء له مع “قناة السعودية” أنه من المتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف عسيري أن المملكة العربية السعودية وقعت عقدا للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية، مضيفا أن هناك تعاقد مباشر مع الشركات التي وصلت تجاربها لمستويات آمنة.
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