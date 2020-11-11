شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..«الصحة» تزف بشرى سارة : المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.

Advertisements

وأضاف خلال لقاء له مع “قناة السعودية” أنه من المتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف عسيري أن المملكة العربية السعودية وقعت عقدا للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية، مضيفا أن هناك تعاقد مباشر مع الشركات التي وصلت تجاربها لمستويات آمنة.