شاهد.. هكذا الخليج 365 فرق الطوارئ بـ«الحدود الشمالية» تصريف مياه الأمطار

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
الخليج 365 فرق الطوارئ بأمانة منطقة الحدود الشماليةانتشارها على المناهل وشبكات تصريف الأمطار بمدينة عرعر للتأكد من جاهزيتها وإزالة أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه .
ووفقًا لحساب أمانة المنطقة عبر تويتر، فقد أكد أن فرق الطوارئتباشر أعمالها في مواجهة الحالة المطرية على مدينة عرعر عبر انتشار كافة معداتها وطاقتها البشرية بالشوارع والميادين للتأكد من تصريف مياة الأمطار .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت مرور معظم مناطق المملكة بحالة من الأمطار الرعدية ومن بينها منطقتي الجوف والحدود الشمالية، حتى يوم الجمعة.
فيما أطلقت الهيئة تنبيه متقدم برفع درجة الإنذار على مدن (العويقلية – عرعر – رفحاء ) بوجود أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية وتساقط البرد، مُحذرة من شبه انعدام في الرؤية.
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