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قطر تصدر بيانا بشأن السعودية هو الأول من نوعه منذ إعلان المقاطعة

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وأدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها، بأشد العبارات، الهجوم الذي وقع اليوم داخل مقبرة لغير المسلمين في بعبوة ناسفة واستهدف حفلا حضره ممثلو سفارات غربية بمدينة جدة السعودية.

وجاء في نص بيان الخارجية القطرية: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الاعتداء التي وقعت أثناء حضور القنصل الفرنسي في المملكة العربية السعودية لمناسبة في مدينة جدة وأدت إلى سقوط جريحين".

يتبع.. 

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