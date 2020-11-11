تفاصيل تعرض دولة خليجية لهزة أرضية

وشعر سكان الكويت بهزة أرضية خفيفة في تمام الساعة 5:58 مساء، بالتوقيت المحلي، وفق ما أوردته صحيفة القبس".
ووقعت الهزة الأرضية في منطقة أم قدير غربي الكويت قرب الحدود السعودية، على عمق 11 كيلومتراً، وشعر بها معظم سكان البلاد، بحسب الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وفي أواخر مارس/آذار الماضي تعرضت الكويت لهزة أرضية شعر بها جميع سكان البلاد، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، في شمال منطقة العبدلي.
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