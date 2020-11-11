ناشطون لبنانيون: وزير الاتصالات سعى إلى تحويل دولارات من الدولة "المفلسة" إلى شركة أوراسكوم

وقالت الصحفية ندى أيوب، في كلمة ألقيت خلال الوقفة، إن "معركة استرداد إدارة قطاع الخليوي للدولة شهدت تطورات َمهمة خلال الأيام الماضية، أبرزها إجبار شركة زين على تسليم الإدارة من دون حصولها على براءة ذمة كما كانت تسعى طيلة الأشهر السابقة".

وأضافت "مع تقديرنا للخطوة المتأخرة لوزير الاتصالات بفرض انعقاد الجمعية العمومية للشركة بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة، إلا ان ذلك لا يجعل منه على الاطلاق بطل إنجاز الاسترداد كما حاول إيهام الرأي العام وبعض وسائل الإعلام".

وتابعت "نقول ذلك لسبب بسيط جدا وواضح جدا بالنسبة للحريصين على الحقيقة، وهو أن الوزير الحواط غطى وسمح بمنح براءة الذمة لشركة أوراسكوم قبل عدة اسابيع فقط، دون ان يرف له جفن لا بل سعى إلى تحويل دولارات من الدولة المفلسة إلى حسابها في الخارج وهو ما عرضه لمساءلة ديوان المحاسبة. ولو كان الوزير حريصا على المال العام وحفظ حقوق الدولة، ما كان ليمنح أوراسكوم براءة ذمة كما حصل مع شركة زين.

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© Sputnik نشطاء لبنانيون: وزير الإتصالات سعى الى تحويل دولارات من الدولة "المفلسة" إلى شركة أوراسكوم

وكشفت أن "الوزير كان على علم بجدول أعمال الجمعية العمومية لشركة زين وموافق على منحها براءة ذمة؛ هكذا كان الوضع في الليلة التي سبقت موعد انعقاد الجمعية العمومية. لقد أجبر الوزير الحواط على حفظ ماء وجهه في اللحظات الأخيرة عندما علم بصدور حكم قضائي، صبيحة الاجتماع، يلزم القيام بالتسلم والتسليم ويمنع منح براءة الذمة فقرر "يلحق حاله" ويتصرف كمن أخذ المبادرة قبل تسلمه الحكم وإجباره على تنفيذه.

وختمت "ندعو الرئيس دياب لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر بقرارات تعيين مجلس الإدارة في شركتي ألفا وتاتش معا، بحيث يكتفى بمجلس إدارة واحد للشركتين طالما أنهما ملك للدولة اللبنانية؛ وباعتقادنا أن مجلس إدارة واحد من ثلاثة أشخاص مختصين من القطاع العام يكفي لإدارة المرحلة الانتقالية ومواكبة عملية التسلم والتسليم ومعاونة القضاء في تحقيقاته".