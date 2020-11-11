شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريان للسيول في سميراء بمنطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله الأجواء التي شهدتها سميراء بمنطقة حائل مغرب اليوم الأربعاء.

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وأظهر المقطع هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في سميراء بحائل مع غروب شمس اليوم الأربعاء، في مشهد بديع وثقتها كاميرات التصوير الجوي، كما تواجدت في المنطقة فرق الدفاع المدني لتقديم المساعدة اللازمة إذا تطلب الأمر.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.