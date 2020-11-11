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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال للمعتدي على الممارسين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذّرت وزارة الصحة من جريمة الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، حيث يعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها النظام.
وقالت “الصحة” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال”.
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