فلسطين... تعطيل العمل في كافة البنوك ومؤسسات الإقراض

ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية بيانا لسلطة النقد الفلسطينية قالت فيه إنه سيتم تعطيل العمل في البنوك ومؤسسات الإقراض في فلسطين يوم الأحد القادم 15/11/2020.
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يذكر أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، وتعقدت مساعي استئنافها بسبب الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، والتي تتضمن إنشاء صندوق عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والدول المجاورة، وسيطرة إسرائيل على نحو 30 بالمئة من الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وإبقاء مدينة القدس بكاملها (بما فيها القدس الشرقية المحتلة) تحت سيطرة إسرائيل.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، بداية الشهر الماضي وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على مخطط لبناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة.
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