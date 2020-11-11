الإمارات تشرح وصفة "التوصل لاتفاق حقيقي مع إيران" ومكوناتها

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وذكر يوسف العتيبة أنه من المهم للجانبين، الأمريكي والإيراني، معالجة الملف النووي الإيراني، وبجانبه كل القضايا وليس هذا الملف فحسب، مشيرا إلى ضرورة الالتفات إلى المشاكل الأخرى التي يتعين على الجميع التعاطي معها في المرحلة الراهنة.
واستطرد السفير الإماراتي في واشنطن، بأن الإدارة الأمريكية الجديدة بزعامة جو بايدن، في حالة أفضل للتفاوض، في الوقت الذي يمكن فيه الضغط على إيران بأكثر من ملف، من بينها العقوبات وجائحة كورونا وأسعار النفط المنخفضة، أي استخدام هذه الضغوط للحصول على اتفاق أفضل مع إيران.
وشدد يوسف العتيبة على أن الأمر حيال ذلك الاتفاق يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة نفسها.
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