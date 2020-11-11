بوغدانوف يبحث مع رئيس "الحركة العربية المستقلة" السورية المعارضة الوضع في سوريا

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها: "خلال المحادثة تم تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا، وأكد الجانب الروسي أهمية التحرك بنشاط نحو تسوية سياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بهدف ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة البلاد".
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وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة ألقاها نيابة عنه، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف: "تقدم روسيا دائما دعمًا متعدد الأوجه لسوريا الصديقة".
وأضاف: "نبذل جهودًا لإشراك أكبر مجموعة ممكنة من الدول والمنظمات المتخصصة في ترميم المرافق الحيوية للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا".
وأكد أنه "تم إعادة الحياة الآمنة على أغلب الأراضي السورية".
هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح وفي نهاية عام 2017 أعلن الانتصار على " تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، في سوريا والعراق، وبدعم من القوات الفضائية الجوية الروسية تواصل القوات الحكومية السورية تطهير بعض المناطق من العناصر الإرهابية، وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وإلى خارجها.
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