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سعودي يطلق النار على طبيب عربي في مستشفى سكاكا

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ووقع الحادث في موقف السيارات التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا؛ بحسب صحيفة "عاجل" .

وشخصت حالة الطبيب بعد إصابته بالحرجة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المواطن السعودي مطلق النار وهو في الخمسينات من عمره.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة إنه من المنتظر صدور بيان رسمي من المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف لكشف ملابسات الواقعة.

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