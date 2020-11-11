ووقع الحادث في موقف السيارات التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا؛ بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وشخصت حالة الطبيب بعد إصابته بالحرجة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المواطن السعودي مطلق النار وهو في الخمسينات من عمره.
وقالت مصادر أمنية للصحيفة إنه من المنتظر صدور بيان رسمي من المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف لكشف ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سعودي يطلق النار على طبيب عربي في مستشفى سكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.