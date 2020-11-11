اخبار الخليج

العتيبة: الإمارات طبعت مع إسرائيل منعا لقرار كاد يسبب عواقب وخيمة على الشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / TOM BRENNER

وذكر العتيبة في حوار مطلو مع القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الثلاثاء، أن السبب الرئيس وراء تطبيع الإمارات مع إسرائيل هو قرار الأخيرة بضم الضفة الغربية وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، بدعوى أن هذا القرار يفترض أن يسبب عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح العتيبة أن في حال إقراره بالفعل من قبل إسرائيل، فإنه سيتسبب في رد فعل سلبي عليها، وكان سيضع الأردن تحت ضغط كبير، ويجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الدفاع عن ذاك القرار. 

وأضاف السفير الإماراتي في واشنطن بأن هذا القرار لم يحظ بشعبية في منطقة الشرق الأوسط، ويهدد كل الإنجازات العربية في عملية الانفتاح على إسرائيل، وهو ما دفع بلاده إلى البحث عن سبل لمنع خطة "الضم"، فكان السبيل الوحيد هو التطبيع مع إسرائيل.

وأكد يوسف العتيبة أن نشر مقال رأي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، قد أثار الجدل حول خطوة خطة "الضم" ومدى التعاطي مع تطوير العلاقات مع إسرائيل، ولكنه كان مؤشرا طيبا نحو التطبيع الحقيقي مع تل أبيب. 

Advertisements

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، في واشنطن برعاية أمريكية. 

© Sputnik / Mohamed Hassan

الأنشطة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاق السلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العتيبة: الإمارات طبعت مع إسرائيل منعا لقرار كاد يسبب عواقب وخيمة على الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا