شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا بطاقة التقاعد الإلكترونية وطريقة استخراجها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن استخراج بطاقة التقاعدية الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال تطبيق التقاعد، للاستفادة من المزايا والعروض المتعددة التي تقدمها المؤسسة.

وأشارت مؤسسة التقاعد، أن البطاقة التقاعدية الإلكترونية تتيح العديد من المزايا والعروض في مجالات الطب والصحة والتمويل والتدريب والتعليم والتسوق وتأجير السيارات واللياقة والتجميل والفنادق والترفيه وغيرها من المجالات.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن استخراج بطاقة التقاعد الإلكترونية من خلال تطبيق التقاعد.