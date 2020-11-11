شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محافظ جدة يطمئن على صحة مصابي حادث الاعتداء على المقبرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اطمأن محافظ جدةالأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزير على المصابين بحادث الاعتداء على مقبرة غير المسلمين بالمحافظة والتي أسفرت عن إصابتين طفيفتين لأحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة قد صرّح بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، مُضيفًا أن الخادث نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.