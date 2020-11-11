شكرا لقرائتكم خبر عن لتبرعهم بالأعضاء.. منح 181 مواطناً وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (181) مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية , وهم :
إبراهيم حمد القحطاني ، إبراهيم سالم ال زندان ، إبراهيم محمد الشهيل ، إبراهيم محمد حمدي ، إبراهيم هباس العتيبي ، أحمد حسن ال صباح ، أحمد سعود الشمري ، أحمد سعيد آل طلاق ، أحمد ظاهر العنزي ، أحمد ظفير العامري ، أحمد عبدالله العاصمي ، أحمد مبطي القحطاني ، أحمد محمد الشهراني ، أحمد وليد مرعشلي ، أروي نايف الحكمي ، أزهار محمد العنزي ، أسعد فرحان غزواني ، أسماء سعيد الغامدي ، أسيل حامد القرني ، البيضاء سعود المجفل ، الحسين عبدالله البارقي ، الحسين يحي آل مشحم ، الحليوه محمد الدوسري ، الطاف صالح ابو داؤود ، العنود مسفر الدوسري ، آمنه هادي مصلوف ، أنس عبدالعزيز الحسون ، أنغام عبدالرحمن الأهدل ، إيمان محمد آل عبدربه ، أثير حسين العلي ، باسل حجاب الحربي ، بدر ماسي الساعدي ، بدر نايف الشمري ، بشاير عوده العطوي ، بندر محمد آل بريك ، تركي خليفه الرداحي ، تركي عبدالله عايض ، تهاني عبدالله الزهراني ، تهاني محمد مجرشي ، توفيق فالح الزويكي ، جعفر علي بوصالح ، حاتم سمير فرحات ، حسن حسين سوادي ، حسن عبدالعزيز القرني ، حسن علي الشهري ، حسين علي الحدب ، حنان إبراهيم الخليفه ، يزيد عمر العمر ، حنين سعد الشمراني ، خالد فارس المطيري ، دانه مقبول الشمري ، ذكريات حمزه العوض ، راكان نواف الحافظي ، رانيا عبدالله الغامدي ، رائد عبدالرحمن الشهري ، رحمه محمد الزهراني ، رشا زين الكويكبي ، رشا عبدالرحمن الربيعي ، رعد غرم الله الزهراني ، رهف عبدالله الغامدي ، رهف مبارك الرشيدي ، روابي محمد السويدي ، رياض عبدالله القحطاني ، ريم حمد العجي ، ريم سعود الشمري ، زكيه ناجي متنه ، زهور محمد الشهري ، زياد عبدالله العبره ، زياد محمد الحبيب ، ساره مرعي الشهراني ، سالم حسن الجهني ، سالم حسن دعكم ، سالم فرحان البخيت ، سجى عبدالله نجمي ، سعد ابراهيم الشهري ، سعد جازي الرميحي ، سعد خالد المطيري ، سعود خميس الدحيم ، سعود سلمان السهلي ، سعود عايض طمسان ، سعود محمد القباني ، سلطان احمد هزازي ، سلطان سعود الحربي ، سلمان بشير الشراري ، سلمى محمد القرني ، سماهر موسى مسملي ، سند محمد العنزي ، شادن محمد عيساوي ، شيمه سليمان الحربي ، صالح ضيف الله العتيبي ، صالح عبدالله العلياني ، صالح محمد الدعيلج ، صالحه علي منقري ، عاطف محمد الشهري ، عامر محمد الشهري ، عائشة محمد حمدي ، عائشه عبدالمحسن الدوسري ، عبدالرحمن جميل الهوسه ، عبدالاله محمد الصائغ ، عبدالعزيز جزاء العتيبي ، عبدالعزيز ناصر بن سويدان ، عبداللطيف ابراهيم الورقان ، عبداللطيف متعب المطيري ، عبدالله باني الشمري ، عبدالله حمود العتيبي ، عبدالله سليمان الوزان ، عبدالله عبدالعزيز السنقلي ، عبدالله ملفي الحربي ، عبدالله يحي الشهري ، عبدالمحسن أحمد آل حمد ، عبيد محمد البركاتي ، عزه عبدالهادي الحربي ، عطيه جعثوم الزهراني ، علي بن سعد القحطاني ، علي سفر ال حجاج ، عمر سعيد الزهراني ، عمر محمد العطوي ، عواطف علي المهارمي ، عيسى احمد عسيري ، عيسى صالح عسيري ، غايه ياسر ال محسن خرد ، فاطمه حسن الكيادي ، فاطمه صالح القحطاني ، فتحي يوسف طالعي ، فهد ابراهيم الرمالي ، فهد احمد الحمراني ، فهد محمد ال زيدان ، فهد مسعود العتيبي ، فوزه صكب الشمري ، فيصل ناصر الجهني ، فيصل يحي اليامي ، لطيفه يوسف السعيد ، ماجد عطا الله العنزي ، ماجد هليل الحربي ، مازن توفيق البلوي ، مازن سعيد القحطاني ، مازن محمد الرويلي ، مبارك دوران الريثي ، متعب ذعار السبيعي ، محمد جابر عسيري ، محمد حمد الخيري ، محمد حمدي العنزي ، يحي علي قصادي ، محمد صديق فقيهي ، محمد طارق الاحمدي ، محمد عبدالله محمد بن محيسن ، محمد علي الحسين ، محمد فلاح الشهراني ، محمد ماجد المطيري ، محمد مريف الريعي ، مرعي سلطان الشهري ، مزنه صاهود الحربي ، مسفر مبارك الصيعري ، مشبب محمد القحطاني ، مشعل علي العتيبي ، مصطفى سوهج الدعجاني ، مصلح علي القحطاني ، معتز فتحي بخيت علي ، معصومة محمد الرضوان ، مفرح علي غزواني ، مفرح محمود القحطاني ، ملك نواف الثمالي ، مناحي دخيل الله الشمري ، منار عبدالله العتيبي ، منال بركه الحربي ، مهدي جذنان ال فهاد ، موسى علي القحطاني ، موسى غيضان المظيبرى ، ناجي مهدي ال فروان ، نايف مقبل المطيري ، نجوى حسين الزبيدي ، نسرين علي البقمي ، نواف مسفر المالكي ، نوره محمد الرومي ، نوره يحي القحطاني ، هاني عبدالحميد النعماني ، هند محمد آل دغيم ، هند ناصر حسن دعير ، هيف محمد القحطاني ، وحيد مفرح عسيري ، وفاء نائف الحربي .
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