تونس... مطالبات بتزويد قوات الأمن بكاميرات محمولة

وقالت النقابة، اليوم الأربعاء، في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن "تجهيز قوات الأمن الداخلي بكاميرات محمولة على الزي ومركزة بالسيارات الأمنية أصبح ضرورة للوقوف على التجاوزات وتحديد أصحابها".
وكانت مدينة سبيطلة، التابعة لمحافظة القصرين وسط تونس، قد شهدت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة من الاحتقان إثر اندلاع احتجاجات على خلفية تنفيذ السلطات المحلية قرارات هدم أكشاك غير مرخصة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" في تونس، أسفرت الحملة من جانب السلطات التونسية، عن وفاة كهل كان نائما داخل أحد الأكشاك، حيث انهار عليه البناء.
وسبب الحادث حالة من الغضب في صفوف أقارب المتوفى وسكان المنطقة، لتشهد المنطقة عمليات كر وفر بين المحتجين وأفراد الأمن، وللسيطرة على الأوضاع، تم الدفع بوحدات الجيش الوطني التونسي لحماية المنشآت.
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