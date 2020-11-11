موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للخارجية الإماراتية، تضمن الحوار، الذي تم عقده بواسطة تقنية الاتصال المرئي بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، استعراضاً لأهم الإنجازات الإماراتية على هذا الصعيد، ونقاشاً حول أفضل الممارسات الدولية المرتبطة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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وبالإضافةً إلى ذلك، الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الإمارات، لدعم منظومة مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالتجارة، وتنفيذ البرامج المشتركة لبناء القدرات وتبادل المعلومات.
وفي ختام أعمال الدورة الثانية، أكد وفد الإمارات على أهمية بناء شراكات وثيقة وبناءة مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المرتبطة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدورة الثانية من الحوار الإماراتي الأوروبي تركز على التصدي لتمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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