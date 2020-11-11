معاون وزير الخارجية السوري يتمنى أمرا من بايدن

وقال سوسان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إنه "بالنسبة لبايدن وترامب لا يهمنا الأشخاص ولكن السياسات"، مضيفًا "يجب أن يكون للولايات المتحدة علاقات جيدة مع دول العالم كافة والابتعاد عن خلق التوترات وتأجيج الصراعات... ونتمنى من الرئيس الجديد أن يتعلم من أخطاء أسلافه".
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وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في دمشق، بمشاركة دولية واسعة، أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان.
ويوجد حتى اليوم أكثر من 6.5 مليون لاجئ سوري خارج البلاد، وفقًا لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة عبر "الفيديو" مع الرئيس الأسد الاثنين الماضي.
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