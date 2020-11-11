تستهدف مليون طالب... الإمارات تطلق "المدرسة الرقمية" العالمية

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، مشيرة إلى أن محمد بن راشد، أطلق، اليوم الأربعاء، المدرسة الرقمية، وكتب على "تويتر": "أطلقنا بحمدالله اليوم "المدرسة الرقمية". ستوفر تعليما ذكيا للطلاب أينما كانوا".

وتابع: "ستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها"، مضيفا: "نبدأ تجريبيا هذا العام بـ20 ألف طالب وهدفنا مليون طالب نظامي من الفئات المحرومة خلال خمس سنوات".

وقال نائب رئيس الإمارات: "هناك فجوة علمية وتعليمية في عالمنا العربي"، مضيفا: "لدينا ملايين الأطفال الذين يفقدون سنوات تعليمية بسبب الظروف الاقتصادية أو النزاعات".

وأوضح حاكم دبي: "إذا لم يتحرك أحد لعلاج هذه التحديات ستأتي أجيال يقودها الجهل والتطرف بدل أن تقود أوطانها بنور العلم والمعرفة".