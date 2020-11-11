موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، خلال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين إلى سوريا: "بموازاة العملية ضد الإرهابيين في سوريا، قام الجانب الروسي ولا يزال، بتقديم مساعدات إنسانية للسكان السوريين المحتاجين، حيث نفذ المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة أكثر من 2.6 ألف عمل إنساني، تم خلالها توزيع أكثر من 4.5 ألف طن من المواد الغذائية على السكان السوريين، وكذلك الأدوية والمواد الأساسية".
ووفقاً لميزينتسيف، قدم الأطباء الروس الرعاية الطبية لأكثر من 132 ألف شخص من سكان البلاد.
© Sputnik . Mohammad Damour
هذا وانطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق، أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ويستمر المؤتمر لمدة يومين، وتشارك روسيا في تنظيمه.
وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم، إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم
كما يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا خلال مرحلة ما بعد الحرب ويختتم بجلسة ختامية وبيان ختامي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قدمت روسيا لسوريا خلال 5 سنوات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.