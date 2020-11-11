دمشق - سبوتنيك. وأكد سوسان، في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة مارست ضغوطا على دول مثل مصر والإمارات لمنعها من المشاركة في المؤتمر، مع العلم أن الإمارات أعلنت بالأمس مشاركتها بالمؤتمر لتعلن اليوم عدم مشاركتها"، مضيفًا "لا يهمنا رفض هذه الدول المشاركة".
© Sputnik . Mohammad Damour
وحول دور الجامعة العربية اعتبر سوسان أن "الجامعة العربية ميتة.. وإكرام الميت ترحيله".
هذا وانطلقت اليوم في العاصمة السورية دمشق، أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ويستمر المؤتمر لمدة يومين، وتشارك روسيا في تنظيمه.
وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم، إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم.
كما يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا خلال مرحلة ما بعد الحرب ويختتم بجلسة ختامية وبيان ختامي.
كانت هذه تفاصيل خبر دمشق تكشف عن ضغوط أمريكية على مصر والإمارات لمنعمها من المشاركة في مؤتمر اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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