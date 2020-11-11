السفارة الفرنسية في الإمارات تدعو رعاياها إلى توخي الحذر بعد هجوم جدة

ودعت السفارة رعاياها إلى توخي الحذر خاصة "في المناطق السياحية وأوساط الأجانب" بعد الهجوم الذي وقع في مدينة جدة السعودية، بحسب رويترز.

وذكر البيان صادر عن البعثة الدبلوماسية أن السفارة على اتصال بالسلطات الإماراتية الملتزمة بتوفير درجة عالية من درجات الأمن للفرنسيين.

وقالت الخارجية الفرنسية اليوم إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".

​وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته "فرانس بريس" أنه "تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى".

​وأشارت إلى أن "الهجوم وقع أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني".