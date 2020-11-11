موجة باردة تداهم أجواء المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل.

وقالت “الأرصاد”: إن هذه الحالة ستمتدّ إلى مناطق حائل والقصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية، ابتداءً من صباح يوم السبت القادم.