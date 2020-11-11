الخليج – فهد الهائج: دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء اليوم منصة همة التطوعية باستهلاكية خميس مشيط .

يرافقه مدير شرطة المحافظة العميد محمد البناوي

حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ، تلى ذلك القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الاستهلاكية بخميس مشيط سعيد بلدم كلمة بهذه المناسبة ، تلاها كلمة مدير برنامج منصة همة التطوعية باستهلاكية خميس مشيط سعيد أبونخاع ، ثم قدم مدير منصة همة عوض القحطاني عرضًا مرئيًا ، بعد ذلك تم إطلاق أول مبادرة لمنصة همة “معاً لنسعدهم” وهي عبارة عن تسليم ١٠٠ كرسي متحرك بقيمة ١٢٠ ألف ريال تم تقديمها من فاعل خير وتسليمها للجمعيات الخيرية وهي : جمعية خيبر الجنوب ، وجمعية وادي بن هشبل ، وجمعية عازم الخيرية ، وجمعية محايل للإعاقة ، وجمعية سند الأهلية ، وفريق جازم التطوعي لذوي الإعاقة .

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ خميس مشيط يدشن منصة همة التطوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.