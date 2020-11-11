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شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في «الفلبين» تحذر المواطنين من إعصار «أوليسيس» وتنشر أرقام الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرت سفارة المملكة بالفلبين اليوم الأربعاء المواطنين هناك من إعصار ” أوليسيس ” العنيف الذي تسبب في فرار الآلاف من منازلهم .
وأهابت السفارة بضرورة اتباع المواطنين تعليمات السلطات المحلية هناك ، خاصةً اليومين المقبلين مع توقعات زيادة قوة الإعصار وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح .
وأرفقت السفارة أرقاماً للتواصل مع المواطنين المتواجدين في الفلبين في حالة الطوارئ .
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