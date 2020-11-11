شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في «الفلبين» تحذر المواطنين من إعصار «أوليسيس» وتنشر أرقام الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت سفارة المملكة بالفلبين اليوم الأربعاء المواطنين هناك من إعصار ” أوليسيس ” العنيف الذي تسبب في فرار الآلاف من منازلهم .

وأهابت السفارة بضرورة اتباع المواطنين تعليمات السلطات المحلية هناك ، خاصةً اليومين المقبلين مع توقعات زيادة قوة الإعصار وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح .

وأرفقت السفارة أرقاماً للتواصل مع المواطنين المتواجدين في الفلبين في حالة الطوارئ .