رقم قياسي عالمي واتصال مثير للجدل... محطات من حياة رئيس وزراء البحرين الراحل

نعت البحرين، اليوم، رئيس وزرائها، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الرجل الذي أمضى 49 عاما، وهي أطول ولاية لرئيس حكومة على مستوى العالم، تاركا خلفه إرثا سياسيا كبيرا لدرجة أن الكثيرين اعتبروه "رجل البحرين الأول"، بالإضافة إلى الملفات الشائكة والعالقة التي تعصف في الخليج والمنطقة العربية.

© AP Photo / Amr Nabil

ولد الأمير خليفة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1935، وبدأ بحضور جلسات الديوان الملكي لوالده في سن السابعة مع شقيقه الأكبر الأمير عيسى.

تم تسميته عام 1970 كرئيس لمجلس الدولة، الفرع التنفيذي للحكومة، الذي أصبح مجلس الوزراء بعد الاستقلال عن بريطانيا، ليشغل المنصب منذ ذلك الحين عام 1971 إلى اليوم.

سعى الأمير خليفة لسنوات عديدة إلى تأسيس البحرين كمركز مالي إقليمي، خصوصا وأنها، بعكس دول الخليج الأخرى، لا تملك الكثير من الموارد النفطية.

ولتحقيق ذلك، كان حريصا طوال مسيرته السياسية على قيام علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستضيف البحرين الآن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية كواحد من أكثر الحلفاء الموثوق بهم لواشنطن في المنطقة

مكالمة أثارت جدلا واسعا

أثار الأمير الراحل الجدل في أكثر من مناسبة، كان آخرها في مايو/أيار من عام 2019، عندما أجرى اتصالا بأمير قطر، كاسرا القيود التي فرضتها عليها البحرين والسعودية والإمارات، ومصر، والتي هنأ من خلالها الأمير القطري بمناسبة اقتراب شهر رمضان.

المثير للجدل، أن البحرين اعتبرت خطوة رئيس الوزراء "لا تمثل المملكة"، حيث لا يزال الغموض يحيط بتلك المكالمة وأسبابها، بحسب "العرب".

© AP Photo / Fotopress, Ross Setford

أعلن الديوان الملكي البحريني، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأصدر الديوان الملكي بيانا بشأن هذا الحدث جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان: "وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وتابع البيان: "وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس".

كما غردت بعض الشخصيات البحرينية وعبرت عن حزنها برحيل رئيس الوزراء البحريني ومنهم المستشار الإعلامي للملك البحريني حمد بن عيسي آل خليفة، نبيل الهامر، قال على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "الديوان الملكي ينعي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء".