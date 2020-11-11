وقال الوزير اللبناني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للاجئين السوريين، اليوم الأربعاء، إن " ثلث سكان لبنان اليوم هم من الأخوة السوريين ويشكلون 30% من سكان لبنان... ولدينا مليون ونصف مليون سوري"، مؤكدًا أن "هناك خطة لإعادتهم بالتنسيق مع الخارجية السورية".
وتابع موضحا: "لبنان يعاني ضغوطات اقتصادية وصحية ومادية ومالية تكفيه للقيام بخطوة إعادة النازحين السوريين.
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وأضاف: "الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي بوضع تصريف الأعمال كنا قد أقرينا في تموز/ يوليو الماضي، خطة لسياسة عودة اللاجئين السوريين توافقنا عليها في مجلس الوزراء بالإجماع".
وقد أعرب الوزير اللبناني، خلال كلمته في المؤتمر عن تقدير بلاده لدور روسيا في دعم سوريا ولبنان في مكافحة الإرهاب، وجهودها في إعادة اللاجئين السوريين.
وأشار إلى أن وباء كورونا أعاق عودة اللاجئين السوريين الذين هم مدعوون لإعادة إعمار بلادهم.
وانطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في دمشق، بمشاركة دولية واسعة، أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير لبناني لـ"سبوتنيك": وضعنا خطة لإعادة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري لوطنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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