جاء ذلك في حديث الكعبي لراديو سبوتنيك، والذي أوضح فيه أن الإمارات طلبت اقتناء هذه المقاتلات منذ سنوات، كما لا يتعلق ذلك بالإدارة الجديدة للديمقراطيين في البيت الأبيض، وبالتالي ليس هناك مشكلة بتغيير الإدارات، فهناك إدارات خاصة بالتسليح وهم من يتابعون مثل هذه الصفقات، كما أن تسليم هذه الطائرات عادة ما يستغرق وقتا.
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وتابع: "هناك دول في المنطقة تشكل تهديدا للإمارات وغيرها، وأشار الكعبي إلى أنه باقتناء هذه المقاتلات فإن هذه التهديدات ستنتهي أو تخف على الأقل.. وكوننا نمتلك أحدث المعدات لا يعني بالضرورة أننا نسعى للحروب، وإنما يعني ذلك أننا نحافظ على سيادتنا ولن نفرط فيها أبدا، ويعني أيضا أن لنا مصالح وحلفاء ونحن ندافع عنهم.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد سابق في الإمارات: تغيير الإدارة في البيت الأبيض لن يعوق صفقة الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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