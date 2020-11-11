شكرا لقرائتكم خبر عن قناة “الإخبارية”: طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ذكرت قناة الإخبارية منذ قليل عن قيام الجهات الأمنية بعمل طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في جدة . سنوافيكم بالتفاصيل ..

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