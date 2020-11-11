شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أدائهم المناسك.. مغادرة أولى رحلات العمرة من مطار جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أنهت المديرية العامة للجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إجراءات سفر أول رحلات العمرة المغادرة إلى دولة إندونيسيا. وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” التزام المسافرين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة، بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا.

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