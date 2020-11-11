الأردن... فرق خاصة للتحقيق في فيديوهات أثارت ضجة

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم رصد ومتابعة الفيديوهات التي جرى تداولها أمس، والتي سببت حالة من الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأشار إلى أن مديرية الأمن العام في الأردن رصدت في الفيديوهات مظاهر احتفالية وتجمعات وإطلاق عيارات نارية في عدد من المناطق بعد انتهاء العملية الانتخابية وبداية عمليات الفرز.

وأوضح المتحدث الإعلامي أنه "جرى تكليف فرق تحقيق خاصة وفنية لمتابعتها والتحقق منها وأماكنها والأشخاص الذين ظهروا خلالها لضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين الذين توجهوا اليوم لانتخاب المجلس النيابي التاسع عشر، وقد بلغت نسبة التصويت 29.88%.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لأول مرة نسبة تصويت الإناث في التصويت تنخفض عن الذكور".

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الذكور المصوتين اليوم بلغت 34.09% في حين كانت نسبة النساء المصوتات 26.1%.