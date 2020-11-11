وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم رصد ومتابعة الفيديوهات التي جرى تداولها أمس، والتي سببت حالة من الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وأشار إلى أن مديرية الأمن العام في الأردن رصدت في الفيديوهات مظاهر احتفالية وتجمعات وإطلاق عيارات نارية في عدد من المناطق بعد انتهاء العملية الانتخابية وبداية عمليات الفرز.
وأوضح المتحدث الإعلامي أنه "جرى تكليف فرق تحقيق خاصة وفنية لمتابعتها والتحقق منها وأماكنها والأشخاص الذين ظهروا خلالها لضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين الذين توجهوا اليوم لانتخاب المجلس النيابي التاسع عشر، وقد بلغت نسبة التصويت 29.88%.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لأول مرة نسبة تصويت الإناث في التصويت تنخفض عن الذكور".
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الذكور المصوتين اليوم بلغت 34.09% في حين كانت نسبة النساء المصوتات 26.1%.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن... فرق خاصة للتحقيق في فيديوهات أثارت ضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.