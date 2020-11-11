شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن منتجات «Lenovo» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء ، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بشأن عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات Lenovo.

وأوضح المركز في بيان أن التهديدات التي تمثلها الثغرات لمكتشفة تمكن المهاجم من تنفيذ رفع وترقية الصلاحيات، وحجب الخدمة (DoS)، الكشف والإفصاح عن المعلومات.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، ولمعرفة تفاصيل النسخ والمكوّنات المتأثرة يرجى الاطّلاع على توضيح تحديثات الشركة عبر الرابط التالي “هنا” .