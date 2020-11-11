شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل في حال عدم توفر دواء عن طريق تطبيق «طمني»؟.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن البحث عن الأدوية في الصيدليات المرجعية عن طريق تطبيق «طمني» للأجهزة الذكية، أو طريق الرابط “هنا” .

وأشارت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، إلى أنه في حال عدم توفر أي دواء، يقوم مركز «تيقظ» باستقبال بلاغات نقص كميات الأدوية، إذ يمكن رفع البلاغ عبر الرابط التالي “هنا“