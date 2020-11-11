شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل في حال عدم توفر دواء عن طريق تطبيق «طمني»؟.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن البحث عن الأدوية في الصيدليات المرجعية عن طريق تطبيق «طمني» للأجهزة الذكية، أو طريق الرابط “هنا” .
وأشارت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، إلى أنه في حال عدم توفر أي دواء، يقوم مركز «تيقظ» باستقبال بلاغات نقص كميات الأدوية، إذ يمكن رفع البلاغ عبر الرابط التالي “هنا“
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تفعل في حال عدم توفر دواء عن طريق تطبيق «طمني»؟.. «الغذاء والدواء» توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.