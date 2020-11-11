شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تعرّف على مهام إدارة الأمن بالمسجد الحرام لتنظيم المصلين والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة بالمسجد الحرام فايز الحارثي أن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.

وأضاف الحارثي أن منسوبي الإدارة يقومون بإرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص علي لبس الكمامة، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين.

وذكر أنه يسهم أفراد الأمن أيضًا بالكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الَوقوف والتجمع.

وينظم منسوبو الأمن دخول وخروج المصليين في الدور الأول والأبواب والسلالم التالية: سلم (91)، سلم (74)، سلم (84)، سلم الشبيكة، جسر الشبيكة، والمساندة في منع الجلوس في الأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.